Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

KIRBURG – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung auf der L 285 – B 414

Dienstagabend, 03. Mai 2022, gegen 21:30 Uhr, befuhr der Unfallverursacher mit seinem Seat die Landstraße 285 / Langenbacher Straße in Kirburg und beabsichtigte nach links auf die B 414 / Köln-Leipziger Straße in Richtung Hof abzubiegen. Vermutlich auf Grund Alkoholeinwirkung überfuhr er das für ihn geltende Stoppschild und kam im Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen bepflanzten Grünstreifen, den Gehweg, durchschlug den Zaun eines Anwesens im Einmündungsbereich und stieß anschließend gegen die Hauswand. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Fremdschaden dürfte, so schätzt die Polizei, bei circa 20.000 Euro liegen. Quelle: Polizei