Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg auf dem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung in der Weberstraße

Dienstag, 03. Mai 2022, parkte eine Fahrzeugführerin ihren grauen Seat tagsüber in Bad Marienberg auf dem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung in der Weberstraße. Als sie gegen Abend zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug fest. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein anderer Fahrzeugführer den PKW. Am Fahrzeug konnte roter Fahrzeuglack gesichert werden, so dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um ein rotes handeln dürfte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662-95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei