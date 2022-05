Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

ALPENROD – Körperverletzung durch einen unbekannten männlichen Täter – Polizei sucht Zeugen

Sonntagmorgen, 01. Mai 2022, in dem Zeitraum zwischen 01:15 und 01:30 Uhr, kam es auf der Veranstaltung Maifeuer in Alpenrod durch einen derzeit unbekannten Täter zu einer Körperverletzung. Demnach zog der unbekannte Täter einen 25jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Hachenburg mit starker Kraft an dessen sogenannten Ziegenbart. Hierbei erlitt er starke Schmerzen. Der Täter wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: zirka 25 Jahre alt, zirka 180 cm groß, kurze Haare und trug keine Brille. Er war bekleidet mit Camouflage-Kleidung und in Begleitung zwei weiterer Personen. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei