Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

UNKEL – Radfahrer und PKW treffen sich an der Kreuzung Im Pösten – Siebengebirgsstraße in Unkel

Leicht verletzt wurde am Montagmittag, 02. Mai 2022, ein 49jähriger Fahrradfahrer aus Linz, als er mit einem Pkw an der Kreuzung Im Pösten – Siebengebirgsstraße in Unkel zusammenstieß. Nach den polizeilichen Ermittlungen hatte ein 80jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinbreitbach die Vorfahrt des Radfahrers missachtet. Quelle: Polizei