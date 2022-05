Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

KOBLENZ – Bedrohung löst in Koblenz-Güls größeren Polizeieinsatz aus

Weil er den gemeinsamen Hund mit in seine Therapieeinrichtung nehmen wollte, hat ein 19jähriger einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Er suchte am Montagmittag, 02. Mai 2022, gegen 12:30 Uhr die Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Koblenz-Güls auf und wollte den Hund entgegennehmen. Als dies verweigert wurde, bedrohte er die Frau mit einer Schreckschusswaffe und versuchte den Hund mit einem Messer zu verletzen. Zudem schlug er mit einem Fleischer-Hackbeil eine Glasscheibe im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses ein und entfernte sich im Anschluss verletzt von der Örtlichkeit.

Die Fahndung verlief negativ. Lediglich die Blutspur des Mannes sorgte für die Auffindung weiterer Beweismittel. Zeugen, die den Mann wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden: 0261-103-2911. Quelle: Polizei