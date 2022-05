Veröffentlicht am 4. Mai 2022 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 253 in der Gemarkung Obererl – eine Person schwer verletzt

Montagmorgen, 02. Mai 2022, ereignete sich auf der L 253, in der Gemarkung Obererl, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 20jährige Pkw-Fahrer aus Gevelsberg befuhr mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Kretzhaus kommend in Fahrtrichtung Linz. In einer scharfen Rechtskurve kam der junge Mann von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Quelle: Polizei