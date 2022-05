Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Konzert mit Young Harmonic Brass wird vom 09. Mai auf 20. Juni verschoben

Zwar sinken die Inzidenzzahlen, doch das Corona-Virus schlägt immer noch zu – so auch bei den Musikern von Young Harmonic Brass. Das Ensemble sollte am Montag, 9. Mai, im Rahmen der Kreuzgangkonzerte in der Abtei Rommersdorf auftreten. Dieser Termin muss nun wegen Krankheit leider entfallen, allerdings nicht ersatzlos. Die Musiker treten nun am Montag, 20. Juni, in der Abteikirche Rommersdorf auf. Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, die Karten bei der entsprechenden Vorverkaufsstelle zurückzugeben. Der angefallene Betrag wird dann erstattet.