Veröffentlicht am 4. Mai 2022 von wwa

SELTERS – Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße in Selters

Freitagabend, 29. April 2022, gegen 19:30 Uhr, beschädigte in der Jahnstraße in Selters ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an hiesige Polizei Montabaur (02602-92260). Quelle: Polizei