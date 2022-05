Veröffentlicht am 3. Mai 2022 von wwa

OBERLAHR – Maifeier in Oberlahr eskaliert

In der Mainacht, 01. Mai 2022, kam es auf einer Veranstaltung in Oberlahr zu einer Auseinandersetzung. Hierbei schlugen und traten, aus ungeklärtem Grund, mindestens vier alkoholisierte männliche Personen (18 bis 24 Jahre alt) aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammersfeld auf einen 24jährigen Mann ein. Er wurde an der Stirn verletzt. Vier der Beschuldigten konnten noch vor Ort ermittelt werden. Ihnen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 02.00 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus erneut zur Maifeier nach Oberlahr gerufen. Dort störte eine 19jährige männliche Person aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammersfeld die Feierlichkeiten. Bei Eintreffen vor Ort stellten die Beamten fest, dass sie dem jungen Mann bereits zuvor einen Platzverweis erteilt hatten. Da er sich weiterhin nicht einsichtig zeigte wurde er in Gewahrsam genommen. Den Rest der Nacht verbrachte er im Gewahrsam der Polizei.

In gleicher Nacht kam es auf der Maifeier in Oberlahr erneut zu einer Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Sachstand griffen mehrere männliche Personen plötzlich und unvermittelt ein junges Paar an und schlugen auf dieses ein. Durch Ermittlungen vor Ort konnten vier Beschuldigte festgestellt werden. Da die jungen Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren alkoholisiert waren, wurde ihnen auf der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wird vorgelegt. Quelle: Polizei