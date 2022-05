Veröffentlicht am 4. Mai 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Gemeinsam in die Natur – Sommersaison der Nordic-Walking-Angebote startet

Der Sommer naht mit großen Schritten. Sportliche Betätigung im Freien macht nun besonders viel Spaß. Nordic-Walking verbindet Ganzkörpertraining mit den Vorteilen von Bewegung an der frischen Luft. Der VfL Waldbreitbach bietet vielfältige Möglichkeiten, diesem Hobby in der Gruppe nachzugehen. Nun auch wieder montags um 9 Uhr am ersten Wanderparkplatz in Weißfeld.

Montagsabends (18 Uhr) ist eine Gruppe für Fortgeschrittene an der Waldbreitbacher Sporthalle unterwegs; dienstags (9 Uhr) treffen sich Walker am Sportplatz in Nassen. Mittwochs sind speziell Anfängerinnen und Anfänger um 18 Uhr an der Sporthalle in Waldbreitbach willkommen und donnerstags findet um 9 Uhr ebenfalls Nordic-Walking in Waldbreitbach (Sporthalle) statt.

Beim Nordic-Walking wird die Beinmuskulatur besonders beansprucht und dadurch gestärkt. Das Schwingen der Stöcke trainiert zusätzlich Arme, Schultern und Rücken.

Unter Anleitung sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Natur unterwegs. Der jeweilige Übungsleiter vermittelt die Stocktechnik; Stöcke können probeweise geliehen werden. Tempo und Strecke orientieren sich am Leistungsvermögen der Gruppe.

Informationen zum Nordic-Walking gibt es bei Anne Mommertz, unter Tel.: 02638-1303 oder per E-Mail an nw@vfl-waldbreitbach.de. Näheres zum vielfältigen Angebot des Vereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de sowie auf Facebook.