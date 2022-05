Veröffentlicht am 4. Mai 2022 von wwa

BAD MARIENBERG – Verlängerung der Bewerbungsfrist – Der Kulturpreis Westerwald wird erneut ausgelobt – Erhöhung des Preisgeldes auf 4.000 Euro

Bereits zum fünften Mal wird der Kulturpreis Westerwald von den sieben Service-Clubs (Lions Club Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Bad Marienberg, Montabaur-Hachenburg, Montabaur Mons-Tabor und Westerwald sowie die beiden Rotary Clubs Montabaur und Westerwald) verliehen. Aus diesem Anlass haben die Service-Clubs beschlossen, das Preisgeld von bisher 3.000 Euro auf nunmehr 4.000 Euro zu erhöhen.

Ob Literatur, Bildende Kunst, Musik, Theater oder Vertreter aus einem anderen Kultur schaffenden, regional angesiedelten Bereich, ob Gruppe, Organisation oder Einzelperson: Jetzt ist die Gelegenheit, sich für den Kulturpreis-Westerwald 2022 zu bewerben! Denn:

Kultur soll Anerkennung finden im Westerwald.

Eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus Kulturexperten aus der Region sowie Vertretern der Serviceclubs, freut sich auf Bewerbungen von Kulturschaffenden der Region, die mit ihrem Werk Traditionen bewahren, Zukunftsperspektiven aufzeigen und der Allgemeinheit dienen.

Nach der langen, Pandemie bedingten Zwangspause „hoffen wir alle, dass Kultur – und sei es zunächst im kleineren Rahmen – wieder persönlich erlebbar wird“, wünscht sich Martin Fries, Rotary Club Westerwald, der derzeitige Sprecher des Arbeitskreises der Westerwälder Service-Clubs, stellvertretend für alle. „Dies wollen wir mit dem Kulturpreis gerade jetzt unterstützen.“

Inzwischen sind zahlreiche Bewerbungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen eingegangen, für die Martin Fries herzlich dankt. Die Erhöhung des Preisgeldes gibt jedoch Anlass dazu, die Bewerbungsfrist einmalig, um einen Monat zu verlängern.

Sollten Sie sich also bisher nicht beworben haben, so nutzen Sie diese Chance und reichen Ihre Bewerbungen bitte per Bewerbungsformular oder online mit einer kurzen Beschreibung des Projekts und einer schriftlichen Begründung bis 31. Mai 2022 ein. Nähere Informationen unter www.kulturpreis-westerwald.de