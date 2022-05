Veröffentlicht am 4. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hohe Ausbeute in Sachsen-Anhalt

Dreimal Gold und viermal Bronze konnten die Athleten von Eugen Kiefer in Halle an der Saale erkämpfen. Hoch überzeugend und mit einer Vielfalt an technisch-taktischem Repertoire griffen Jan Wiedemann, Vladimir Sidorov und Lounis Bechari nach der Trophäe zur Erstplatzierung und überwanden alle ihre Gegner anfechtungslos.

Maxim Becker, Amely Kuznecova, Kerstin Klinkau und Amin Bechari konnten sich ebenfalls mit der Sicherung der Bronzemedaille aufs Treppchen befördern.

Bei diesem hochwertigen Bundesranglistenturnier ist ein Weiterkommen aufgrund der qualitativ hochwertigen Konkurrenz nur sehr schwierig. Dementsprechend wertvoll müssen der Antritt und die Platzierungen bei diesem Wettkampf erachtet werden. Trainer Eugen Kieffer ist stolz! (euki) Fotos: Sporting

Informationen zu einem Anfängerkurs für Kinder ab 4 Jahren erhält man unter 0160 9450 4797 oder im Internet unter www.sporting-taekwondo.de