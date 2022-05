Veröffentlicht am 3. Mai 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Acht Bushaltestellen werden 2022 barrierefrei – Plan für komplette Umgestaltung – Förderbescheid liegt vor

Die Stadt Neuwied baut bis Ende des Jahres insgesamt acht Haltestellen barrierefrei um. Kostenpunkt: rund 130.000 Euro. Das Land unterstützt die Maßnahme mit einem Zuschuss in Höhe von 110.597 Euro. Der entsprechende Förderbescheid liegt vor, die Maßnahme wird nun ausgeschrieben.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Haltestellen:

Engers: Haltestelle Werftstraße in der Neuwieder Straße, Fahrtrichtung Engers;

Feldkirchen: Haltestelle Blindenschule in der Feldkircher Straße, beide Seiten;

Innenstadt: Haltestelle Kraftversorgung, Engerser Landstraße und Friedrich-Ebert- Straße; Haltestelle Lerchenweg in der Weinbergstraße, beide Seiten, und Haltestelle Ringmarkt, Richtung Sohler Weg.

Dies ist der Beginn eines schrittweisen barrierefreien Umbaus von Bushaltestellen. Im Stadtgebiet gibt es insgesamt 302 Haltestellen, wovon 44 Haltepunkte bereits mit Busbordsteinen und größtenteils auch mit Blindenleitsystem ausgestattet sind.

Da der Ausbau aller verbleibenden 258 Haltestellen auf einmal nicht möglich ist, hat das Stadtbauamt ein Konzept entwickelt, dessen entscheidende Faktoren die Häufigkeit der Nutzung und die Erreichbarkeit der Stadtteile sind.

In einer Prioritätenliste sind zunächst 84 Haltestellen erfasst, die nach und nach in den kommenden Jahren umgebaut werden sollen. Bei 22 davon ist der Umbau nur mit einem Komplettausbau der Straße sinnvoll, 19 Haltestellen können im Zuge von geplanten Straßenbaumaßnahmen Barrierefreiheit erreichen. Zur Umgestaltung der Haltestelle hält sich das Stadtbauamt an den Leitfaden des Landesbetriebs Mobilität zur Barrierefreiheit an Bushaltestellen.

Foto: Auch die Haltestelle an der Friedrich-Ebert-Straße wird barrierefrei umgebaut.