2. Mai 2022

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf, in der Friedrichstraße

Eine 60jährige Pkw-Fahrerin und ein 45jähriger Pkw-Fahrer befuhren am Samstagnachmittag, 30. April 2022, gegen 16.07 Uhr hintereinander die Friedrichstraße von Betzdorf kommend in Richtung Alsdorf. Als die 60jährige an der Abzweigung Imhäusertal nach links in Richtung Herkersdorf abbiegen wollte und ihr Fahrzeug deshalb abbremste, erkannte das der 45jährige zu spät und fuhr auf. Dabei entstand nur geringer Sachschaden. Quelle: Polizei