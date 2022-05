Veröffentlicht am 2. Mai 2022 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall in Kirchen, in der Heinrich-Krämer-Straße

Ein 48jähriger Pkw-Fahrer sicherte am Samstagmittag, 30. April 2022, gegen 14.34 Uhr beim Ausladen sein Fahrzeug nicht richtig gegen Wegrollen, so dass es aufgrund der leicht abfallenden Straße gegen den davor ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 38jährigen Mannes rollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro Quelle: Polizei