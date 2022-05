Veröffentlicht am 2. Mai 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf, in der Steinerother Straße

Ein 74jähriger Pkw-Fahrer wollte am Samstagvormittag, 30. April 2022, gegen 10.42 Uhr, aus der Tiergartenstraße nach links auf die Steinerother Straße einbiegen und übersah dabei den Pkw einer 20jährigen Frau, die die Steinerother Straße in Richtung Steineroth befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro entstand. Quelle: Polizei