Veröffentlicht am 2. Mai 2022 von wwa

RENNEROD – Trunkenheitsfahrten in Rennerod

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29. auf 30. April 2022, konnte bei einem kontrollierten Fahrzeugführer in Rennerod drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein darauffolgender Test bestätigte den Verdacht. Ebenfalls in Rennerod konnte in den frühen Sonntagmorgenstunden, des 01. Mai 2022 ein weiterer Fahrzeugführer kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer war stark alkoholisiert und musste ebenfalls mit zur Blutentnahme genommen werden. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei