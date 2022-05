Veröffentlicht am 2. Mai 2022 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Neuwied

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29. auf 30. April 2022, gegen 01:00 Uhr befuhr ein 17jähriger mit seinem Fahrrad die Beringstraße in Neuwied. An der Einmündung zur Dierdorfer Straße nahm er einem PKW-Fahrer die Vorfahrt, sodass es zum Unfall kam. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, begleitete die Polizisten trotzdem zur Wache, da ein Alkoholtest 1,7 Promille anzeigte. Quelle: Polizei