DATTENBERG – Sachbeschädigung an KFZ in Dattenberg

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag und Samstag, 21. und 30. April 2022 wurde auf der Burgstraße in Dattenberg ein PKW durch Unbekannte auf der Motorhaube zerkratzt. Der PKW stand unter dem Carport der Besitzerin. Auf der Motorhaube wurde ein 80 Zentimeter langer Kratzer festgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein. Quelle: Polizei