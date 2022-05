Veröffentlicht am 12. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet mehrtägige Fortbildung „Systemische Pädagogik“ für pädagogische Fachkräfte an.

Von Donnerstag, 19. Mai, bis Samstag, 21. Mai, findet im Haus Felsenkeller die mehrtägige, pädagogische Fortbildung „Systemische Pädagogik. Theorie und Praxis in pädagogischen Einrichtungen“ unter Leitung der Referentin Jasmin Lamberty statt. Als Diplom-Sozialpädagogin und systemische Beraterin vermittelt sie an diesen drei Tagen viel Wissen rund um das Thema Systemische Pädagogik. Systemische Pädagogik erfindet das Rad nicht neu. Sie ergänzt das pädagogische Handwerkszeug sinnvoll, um pädagogische Prozesse zu gestalten: in der Arbeit mit den Kindern, ihren Bezugspersonen, im Team und auch in Leitungsfunktion. Sie entwickelt Handlungssicherheit und Orientierung für die umfangreichen pädagogischen Herausforderungen sowie die eigene Rolle im System. Diese Fortbildung bietet unter anderem einen Einstieg und Überblick in die Systemische Pädagogik, Mindset und Interventionen für die systemische Gesprächsführung, die Gestaltung eines orientierenden Rahmens mit Kindern, Bezugspersonen und Hilfesystemen, Auseinandersetzung mit der eigenen pädagogischen Rolle, sowie Fragen und Toolbörse für die Praxis. Um ein intensives und angenehmes Fortbildungserlebnis garantieren zu können, ist die Teilnehmendenzahl auf zehn begrenzt. Die Fortbildung findet vom 19. bis 21. Mai, von jeweils 9:30 bis 18 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 450 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.