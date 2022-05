Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Bonjour France: Kreisvolkshochschule setzt Französisch-Konversationskurs fort

Ab Donnerstag, 12. Mai 2022, setzt die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen ihren Französisch-Konversationskurs fort. Der Kurs lädt Interessenten mit guten Vorkenntnissen ein, zusammen mit Kursleiterin und Muttersprachlerin Claire Turner anhand von ausgesuchten Texten aus der Presse oder der Literatur zu besprechen und zu vertiefen. Die Teilnehmenden erweitern ihren Wortschatz, haben Freude am freien Sprechen und wiederholen wichtige grammatische Strukturen. Der Kurs mit zunächst sechs Terminen findet jeweils donnerstags in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule statt, die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmern 30 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.