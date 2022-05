Veröffentlicht am 2. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN-BAD MARIENBERG – Der Lions Club Bad Marienberg hilft der Ukraine – Eine Aktion in Kooperation mit „Apotheker ohne Grenzen“

Nach der Unterstützung von „Wäller helfen“ überreichte Barbara Hombach, die Vizepräsidentin des Lions Clubs Bad Marienberg einen weiteren Scheck – dieses Mal in Höhe von 2.560 Euro – an Christina Bender für die „Apotheker ohne Grenzen“ zur medizinischen Hilfe in der Ukraine.

Die Apothekerin führt ihre Apotheke an der Bahnhofstraße in Altenkirchen und ist auch Mitglied im Lions Club Bad Marienberg.

„Als ich davon erfuhr, dass im Club eine geeignete Organisation für die Ukrainehilfe gesucht wurde, kam mir sofort der Gedanke an ‚Apotheker ohne Grenzen‘. Es ist eine seriöse Hilfsorganisation, bei der ich mir sicher sein kann, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie benötigt wird“, erklärt Christina

„Apotheker ohne Grenzen“ mit ihren über 2.000 Mitgliedern (vor allem ApothekerInnen, PTA, StudentInnen und weitere Berufsgruppen) setzen ihre pharmazeutische Kompetenz dafür ein, dass möglichst viele Menschen weltweit ein Leben in Gesundheit führen können. Deshalb engagieren sie sich sowohl in der längerfristig und nachhaltig angelegten Entwicklungszusammenarbeit als auch in der kurzfristigen Nothilfe bei akuten Katastrophen. Wie jetzt in der Ukraine. (Doris Kohlhas)

Foto: Scheckübergabe Apotheker ohne Grenzen (557) (v.l.): Barbara Hombach (Vize-Präsidentin LC Bad Marienberg) Christina Bender (Apothekerin und Mitglied LC Bad Marienberg) Foto: Doris Kohlhas