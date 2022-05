Veröffentlicht am 2. Mai 2022 von wwa

MAINZ – Landeselternverband übergibt Petition mit Forderung nach Luftreinigern an FREIE WÄHLER- Fraktion – Verband und Fraktion kämpfen weiter Seite an Seite

„Wir werden nicht müde in unseren Bestrebungen, immer wieder – auch im Parlament – die Luftreiniger für Kitas und Schulen zu fordern“, beteuerte Helge Schwab, gesundheits- und bildungspolitischer Sprecher der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion, anlässlich der Übergabe einer Petition mit der Forderung nach Raumluftreinigern durch Reiner Schladweiler und Torsten Klein vom Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz an die Landtagsfraktionen von FREIE WÄHLER und CDU. Eine Mappe mit rund 13.000 Unterschriften überreichte Schladweiler an Helge Schwab und den FREIE WÄHLER-Fraktionsvorsitzenden Joachim Streit.

Landeselternsprecher Schladweiler bedankte sich ausdrücklich für die Unterstützung und betonte die Notwendigkeit der technischen Mittel: „Versuche ergaben, dass effektive Luftreiniger mehr als 99 Prozent der Viren filtern. Die Kinder haben geäußert, dass sie sich damit im Klassenzimmer sicher fühlen – auch ohne Masken.“ Er untermauerte die Forderung des Verbandes: „Zuerst jedes Klassenzimmer mit mobilen Geräten ausstatten, um diese dann auf Dauer durch festinstallierte Luftreiniger zu ersetzen.“ Schwab ergänzte: „Das muss das gemeinsame Ziel sein! Aber nicht nur für alle Schulen, sondern auch für alle Kitas. Denn die nonverbale Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern, Erziehern und Kindern ist eminent wichtig. Und dazu gehört auch, die Mundpartie zu sehen.“

„Schon im Landtags-Wahlprogramm der FREIEN WÄHLER stand diese Forderung. Seit unserer Landtags-Zugehörigkeit setzt sich die FREIE WÄHLER-Fraktion verstärkt und fortwährend für Luftreiniger in Kitas und Schulen ein – getreu dem Motto: TECHNIK REIN, MASKEN RUNTER! Denn die Filter sind nicht nur wichtig gegen Corona-Viren, auch gegen sonstige Schadstoffe in den Gebäuden. Zudem erhöhen sie den Sauerstoffgehalt in den Räumen“, unterstricht Joachim Streit. „Wir unterstützen die Forderung des Landeselternbeirates, denn Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Bildung und Betreuung mit den besten Schutzmaßnahmen“, so der Fraktionsvorsitzende.

Foto: (v.l.): Joachim Streit (Fraktionsvorsitzender FREIE WÄHLER, Helge Schwab (stv. Fraktionsvorsitzender FREIE WÄHLER), Torsten Klein (Landeselternbeirat), Reiner Schladweiler (Landeselternsprecher), Jenny Groß (CDU-Landtagsfraktion) und Gordon Schnieder (stv. Vorsitzender CDU-Landtagsfraktion). Quelle FREIE WÄHLER