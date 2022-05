Veröffentlicht am 2. Mai 2022 von wwa

WINNINGEN – Reifen in Winningen zerstochen

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 23. auf 24. April 2022, wurde an einem Pkw in Winningen ein Reifen zerstochen. Der Mercedes Vito war am Moselufer unter dem Bahnviadukt geparkt. Unbekannte zerstachen den linken Vorderreifen. Die Polizeiwache Brodenbach bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 02605 98021510 zu melden. Quelle: Polizei