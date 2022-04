Veröffentlicht am 30. April 2022 von wwa

SCHÜRDT – Heuballen auf Feld in Schürdt in Vollbrand

Freitagabend, 29. April 2022, kam es auf einem Feld in Schürdt, im Bereich der Gartenstraße zu einem Vollbrand von circa 40 bis 50 Heuballen. Im Zuge der Brandbekämpfung durch die alarmierte Feuerwehr wurden die Heuballen kontrolliert abgebrannt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Heuballen in Brand gesetzt wurden. Als Tatverdächtige konnten zwei Kinder aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ermittelt werden, die dort für „Social-Media“-Aufnahmen posierten. Der durch den Brand entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise, so die Polizei, bei 2.000 Euro. Quelle: Polizei – Foto: Team BK