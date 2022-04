A K T U E L L – Über ein halbes Hundert Strohballen brennen in Schürdt

Veröffentlicht am 29. April 2022 von wwa

A K T U E L L – SCHÜRDT – Über ein halbes Hundert Strohballen brennen in Schürdt Freitagabend, 29. April 2022, gegen 20:30 Uhr wurde die Leitstelle Montabaur über einen Strohballenbrand auf einem Feld im Verlauf der Gartenstraße gemeldet. Unmittelbar unter einer Hochspannungsleitung neben einem Hochspannungsmast standen zwei Lager mit über insgesamt 50 Rundballen im Vollbrand als die alarmierte Verbandsgemeinde Feuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld mit den Löschzügen Flammersfeld und Neitersen an der Brandstelle eintrafen. Zur Brandursache wurden von Seiten der Polizei noch keine Aussagen getroffen. Eine Selbstentzündung, so ein Landwirt vor Ort, sei so gut wie ausgeschlossen.

Weiterer Bericht folgt. Fotos: Team BK