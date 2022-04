Veröffentlicht am 30. April 2022 von wwa

BERLIN – Bundestagsabgeordneter Diedenhofen unterstützt deutsche Waffenlieferungen

Der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen befürwortet die Entscheidung der Bundesregierung, die Ukraine mit Flugabwehrpanzern des Typs Gepard und der Ausbildung ukrainischer Soldaten an Artilleriesystemen auf deutschem Boden zu unterstützen. „Ich begrüße es, dass Deutschland nun eine Lieferung von Panzern aus Beständen der Industrie an die Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland erlauben will. In Abstimmung mit unseren Bündnispartnern unterstützen wir die Menschen, die in der Ukraine nicht nur ihre Heimat, sondern auch die demokratischen und freiheitlichen Grundwerte Europas verteidigen. Im Kampf für ihr Recht auf Selbstbestimmung und -verteidigung ist es aufgrund der veränderten Kriegssituation im Osten und Süden des Landes richtig, die Ukraine mit schweren Waffen und Flugabwehrsystemen auszustatten“ so der Bundestagsabgeordnete.

Auch dem Ausbau des Ringtausch-Verfahrens steht Diedenhofen positiv gegenüber. Hier geben osteuropäische Partnerländer Waffen aus sowjetischer Produktion an die Ukraine weiter. Diese Waffen helfen der Ukraine unmittelbar, da ihre Armee mit deren Technik vertraut ist. Die entstehenden Lücken werden von Deutschland wieder aufgefüllt.

Diedenhofen begrüßt im Rahmen dessen auch die Besonnenheit der Bundesregierung und insbesondere von Olaf Scholz beim Zustandekommen der neuen Entscheidungen. „Die Nato darf auf keinen Fall Kriegspartei werden. Deswegen ist es richtig bei der Frage nach Waffenlieferungen genau abzuwägen.“