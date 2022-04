Veröffentlicht am 30. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting am Donnerstag, 05. Mai 2022, zum Insta-Live

Die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt im Mai wieder einen Gast zum Live-Video auf Instagram. Nächste virtuelle Gesprächspartnerin wird Kristina Kutting, die IHK Regionalgeschäftsführerin Altenkirchen und Neuwied sein.

„Als langjährige Abgeordnete liegt mir natürlich die Wirtschaft im Kreis Altenkirchen am Herzen. Dazu gehört natürlich die Stärkung des Einzelhandels vor Ort, aber auch die aktuelle Ausbildungssituation bei uns in der Region. Ich freue mich daher sehr, dass die IHK-Regionalgeschäftsführerin meine Einladung zum virtuellen Austausch angenommen hat“, so die Fraktionschefin der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Darüber hinaus werden sich Bätzing-Lichtenthäler und Kutting über weitere Themen unterhalten, wie beispielsweise die Auswirkungen der aktuellen Ukraine-Krise, aber auch über die Corona-Pandemie.

Wer dabei sein möchte, sollte am Donnerstag, 05. Mai 2022 in der Zeit von 18:00 bis 18:30 Uhr auf dem Instagram Profil von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (@Sabine_Baetzing) vorbeischauen. Dort findet dann die Live-Übertragung statt, bei der gerne währenddessen mitdiskutiert werden kann.