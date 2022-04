Veröffentlicht am 30. April 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Sozialarbeiter als Brückenbauer der Gesellschaft

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft für den kommenden Montag, den 2. Mai, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu einem ganztägigen Branchenwarnstreik auf. Die Gewerkschaft erwartet 150 Streikende bei einer Streikversammlung in Bad Kreuznach. Bei einer Demonstration wollen die Streikenden ihre Anliegen in die Öffentlichkeit tragen.

In der aktuellen Tarifrunde fordert ver.di für die Sozialarbeitenden unter anderem, die Entlohnung an die der Ingenieurinnen und Ingenieure anzugleichen. „Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter tragen einen wichtigen Teil zum Funktionieren unserer Gesellschaft bei. Sie sind Brückenbauer in unserer Gesellschaft und Garanten für Demokratie und Teilhabe. Sie haben ein vergleichbares Studienniveau wie Ingenieur und sollten dementsprechend auch so entlohnt werden. Die Arbeit mit Menschen darf uns nicht weniger Wert sein als die Arbeit an Gebäuden!“, betont Gewerkschaftssekretär Tupac Orellana.

Neben der finanziellen Anerkennung der Arbeit fordert die Gewerkschaft Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die weitere Verdichtung der Arbeit. Hierunter fallen ein fester Qualifizierungsanspruch für alle Beschäftigten, feste Stundenkontingente für die Anleitung von Auszubildenden und Studierenden, sowie die Anerkennung der bei anderen Trägern erworbenen Berufserfahrung. „Es darf nicht sein, dass aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und der mangelhaften Rahmenbedingungen immer mehr Beschäftigte dem Berufsfeld den Rücken kehren und dadurch z.B. Fälle von Kindeswohlgefährdung nicht mehr verantwortungsvoll bearbeitet werden können“, kritisiert Orellana.

Die Streikenden versammeln sich ab 10:00 Uhr im Haus des Gastes in Bad Kreuznach. Ab 12:00 Uhr wird eine Demonstration stattfinden. Diese führt durch das Kurgebiet bis zum Jugendamt. Von dort geht es über die Wilhelmstraße und die Salinenstraße zur Kreisverwaltung. Hier wird eine Kundgebung stattfinden. Die Streikenden werden dort symbolisch eine Brücke mit ihren Forderungen errichten und es wird Redebeiträge der Betroffenen geben.