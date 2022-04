Veröffentlicht am 30. April 2022 von wwa

ELSOFF – Sachbeschädigung an einer Grillhütte in der Nähe des Sportplatzes in Elsoff

In der Zeit von Sonntag auf Montag, 17. auf 18. April 2022, zwischen 12:00 und 12:00 Uhr, kam es an der Grillhütte in Elsoff zu einer nicht unerheblichen Beschädigung. Durch unbekannte Täter wurde eine Scheibe der Grillhütte erheblich beschädigt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Westerburg (Tel.: 02663-98050) in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei