Veröffentlicht am 29. April 2022 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in der Pirzenthaler Straße 14 in Wissen – Zwei Personen verletzt –

Mittwochmittag, 27. April 2022, gegen 12:58 Uhr, beabsichtigte eine 59jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Daihatsu Trevis von dem Parkplatz des Pflanzenhofs Schürg nach links auf die Pirzenthaler Straße in Richtung Holschbacher Straße einzubiegen. Dabei schaute sie nach eigenen Angaben zunächst nach rechts und konnte dort kein herannahendes Fahrzeug erkennen. Von links näherte sich ein Schulbus. Diesen ließ sie passieren und fuhr anschließend auf die Pirzenthaler Straße auf, wobei ihr der gerade vorbeigefahrene Bus die Sicht auf den Verkehr aus dieser Richtung versperrte. Daher übersah sie einen von rechts, aus Richtung Pirzenthal, kommenden 17jährigen Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades. Als sie sich gerade auf der Fahrspur in Richtung Wissen befand, fuhr ihr der 17jährige, trotz eingeleiteter Vollbremsung, auf das Fahrzeugheck auf. Der Leichtkraftradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die 59jährige erlitt in Folge des Zusammenstoßes ebenfalls leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von, so schätzt die Polizei, circa 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei