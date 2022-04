Veröffentlicht am 29. April 2022 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus für Freitag, 29. April 2022, Stand: 15 Uhr – 31.756 Infektionen im Kreis seit Pandemie-Beginn bestätigt – Hospitalisierungsinzidenz bei 6,55

31.756 Menschen wurden mit Stand von Freitag seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 im Kreis Altenkirchen positiv auf eine Infektion getestet. Das sind 123 mehr als am Donnerstag. Als geheilt gelten 27.094 Menschen, aktuell sind 4.524 Personen im Kreis positiv auf eine Infektion getestet. Stationär werden derzeit 16 Frauen und Männer aus dem Kreis behandelt. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz mit 6,55 an.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Hospitalisierung (landesweit): 6,55

7-Tage-Inzidenz (landesweit): 718,7

7-Tage-Inzidenz Kreis: 698,0

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 31.756

Veränderung zum 28. April: + 123

Aktuell Infizierte: 4.524

Geheilte: 27.094

Verstorbene: 138

in stationärer Behandlung: 16