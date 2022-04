Veröffentlicht am 29. April 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – WISSEN – Abenteuer Heimat: Gemeinsam die Region neu entdecken – Veranstaltungsreihe des Kreises präsentiert das Wissener Walzwerk

Im Landkreis Altenkirchen gibt es vieles zu entdecken, daher bieten die Kreisvolkshochschule Altenkirchen und der Westerwald Touristik-Service in diesem Jahr erstmalig eine Veranstaltungsreihe mit spannenden Veranstaltungen von Willroth bis Friesenhagen an. Am Freitag, 6. Mai, wird die Reihe mit dem Titel „Abenteuer Heimat“ mit einer Führung durch das ehemalige Wissener Walzwerk fortgesetzt. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Wo einst Walzen dröhnten, der Geruch von Eisen und Fett in der Luft lag und zu Zeiten der Alfredhütte und des Warmwalzwerks die Luft vor Hitze flimmerte, befindet sich heute das „kulturWERKwissen“. 3.000 Menschen arbeiteten zeitweise in „ihrem Werk“, so der liebevolle Name der Arbeiter, die in Werksbussen aus dem gesamten Westerwald an die Sieg kamen. Die circa 90-minütige Führung unter der Leitung von Berno Neuhoff gibt spannende und aufschlussreiche Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart des für Wissen prägenden Gebäudekomplexes.

Die Teilnahme kostet 5 Euro für Erwachsene und für Kinder bis zwölf Jahre 2 Euro, zu zahlen vor Ort. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule ab sofort entgegen: Web: vhs.kreis-ak.eu, Email: kvhs@ak-kreis.de, Tel.: 02681-812213.

Foto: Das heutige „kulturWERKwissen“: früher Teil des Wissener Walzwerks, um das es beim nächsten Termin von „Abenteuer Heimat“ geht. (Foto: Paul-Jörg Steinke)