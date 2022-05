Veröffentlicht am 3. Mai 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Pflanzen-Tauschbörse vor dem Regionalladen UNIKUM in Altenkirchen

Die Gartensaison hat nun begonnen und wie so oft, wachsen nach der Aussaat wieder viel zu viele Pflänzchen, andere sind nicht aufgegangen. Am Samstag, 14. Mai 2022, von 09:00 bis 13:00 Uhr können kostenlos Garten- und Jungpflanzen vor dem Regionalladen zum Tausch angeboten werden und wer nichts zum Tauschen hat, wird sicher alle Pflanzen auch zu kleinem Preis erwerben können, damit der Blumen- und Gemüsegarten ebenso vielfältig wird, wie der Regionalladen UNIKUM: Von Blumen und Brokkoli bis Salat, von Tomaten und Co. bis Zucchini, alles kann angeboten werden.

Wer viel Platz benötigt, bitte anmelden unter: conny.obenauer@unikum-regionalladen.de, sonst einfach kommen und mitmachen!