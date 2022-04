Veröffentlicht am 29. April 2022 von wwa

NEUWIED – Fotoausstellung von Dr. Henry Bauer im Gemeindehaus an der Marktkirche

Die evangelische Kirchengemeinde Neuwied lädt herzlich ein zu einer Fotoausstellung von Dr. Henry Bauer ein. Wie von Gemeindepfarrer Werner Zupp mitgeteilt wurde, findet diese vom Freitag, 29. April bis zum 22. Mai statt. Die Eröffnung ist für Freitag, 29. April 2022, um 17 Uhr im Gemeindehaus an der Marktkirche vorgesehen.

Henry Bauer zeigt dort „ungewöhnliche Bilder“ von der Marktkirche, wobei die Ausstellung jeweils montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr im Gemeindehaus zu sehen ist. Freitags ist sie zusätzlich von 10.30 bis 12-Uhr geöffnet und auch sonntagsmorgens kann die Exposition nach dem Gottesdienst besichtigt werden. In dieser sind wunderbare Bilder von der Marktkirche, Nachtaufnahmen sowohl von innen als auch von außen, von der illuminierten Marktkirche sowie Fotos von Kunstausstellungen in der Kirche sehen. Also allesamt Ansichten wie sie der Betrachter wohl noch nie gesehen hat.