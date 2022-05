Veröffentlicht am 1. Mai 2022 von wwa

REMAGEN – MBA-Fernstudium mit neun Vertiefungsrichtungen – jetzt online informieren – Webmeeting zum MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus am 04. Mai

Fernstudieninteressierte können sich am Mittwoch, 04. Mai 2022, um 18.00 Uhr online über das berufsbegleitende MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz informieren. Das Beratungsteam stellt die Studieninhalte, den Ablauf und die Rahmenbedingungen des fünf-semestrigen Fernstudiums vor. Alumni nehmen ebenfalls am Webmeeting teil und geben ihre Erfahrungen und Tipps aus Studierendensicht weiter. Die Teilnehmenden haben Gelegenheit, Fragen zu stellen, die das Team direkt beantworten wird. Wer dabei sein möchte, wird gebeten sich per Mail an info@mba-fernstudienprogramm.de anzumelden und erhält anschließend die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting.

Breites Spektrum wählbarer Vertiefungsrichtungen

Das MBA-Fernstudienprogramm richtet sich an Berufstätige, die neben Beruf und anderen Verpflichtungen zum einen General-Management Wissen und betriebswirtschaftliches Know-how vertiefen möchten. Zum anderen erwerben sie vom ersten Semester an Spezialwissen in einer von neun wählbaren Vertiefungsrichtungen: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialmanagement, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement und Unternehmensführung/Finanzmanagement. Wer kein komplettes MBA-Studium absolvieren möchte, kann ein Zertifikatsstudium belegen und sich innerhalb von zwei Semestern Spezialwissen in einer der angebotenen Vertiefungsrichtungen aneignen. Das Zertifikatsstudium schließt mit einem Qualifikationsnachweis einer akademischen Weiterbildung an einer staatlichen Hochschule ab.

Flexibilität großgeschrieben

Gerade für Berufstätige ist die flexible Gestaltung des Studiums wichtig: Das MBA-Fernstudienprogramm besteht aus ca. 75% Selbststudium anhand von Studienbriefen, unterstützt von Online-Lernkomponenten auf einer Lernplattform. Während des zeit- und ortsunabhängigen Selbststudiums stehen die Studierenden über die Lernplattform und per Mail sowohl mit Kommilitoninnen und Kommilitonen in Kontakt als auch mit Dozierenden, so dass sie offene Fragen direkt klären können. Die freiwilligen Präsenzphasen, die ca. 25% des Studiums ausmachen, finden an 4-5 Samstagen pro Semester statt.

Mit und ohne Erststudienabschluss

Das MBA-Fernstudienprogramm spricht sowohl Absolventinnen und Absolventen eines ersten Hochschulstudiums an als auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen und nach erfolgreicher Eignungsprüfung zum MBA-Studium zugelassen werden.

Die Hochschule Koblenz führt das MBA-Fernstudium in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Interessierte bis zum 15. Julie für das kommende Wintersemester 2022/23 bewerben: www.zfh.de/anmeldung. Weitere Informationen: www.mba-fernstudienprogramm.de und www.zfh.de/mba/fernstudien