Veröffentlicht am 1. Mai 2022 von wwa

DAADEN – „Sabine trifft…“ – Staatssekretärin des Ministeriums für Bildung, Bettina Brück in Daaden

Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Sabine trifft…“ freut sich die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler sehr, Staatssekretärin Bettina Brück aus dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium begrüßen zu dürfen.

Bildung ist eine der Herzkammern der rheinland-pfälzischen Landespolitik. Ob frühkindliche Bildung in der Kita, in der Grund- oder weiterführenden Schule oder später im Studium. Neben dem Grundsatz der Gebührenfreiheit, sind uns vor allem auch die Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit immens wichtig. Gleichzeitig gilt es sich den neuen Herausforderungen, beispielsweise der Digitalisierung, zu stellen.

Am 04. Mai wird Staatssekretärin Bettina Brück um 20 Uhr im Gasthof Koch, Mittelstraße 1-3 in 57567 Daaden in einem Impulsreferat zum Thema: „Weil Chancengleichheit bei den Kleinsten beginnt: Bildung, Erziehung und Betreuung in den Kitas in Rheinland-Pfalz“, Wege und Ziele aufzeigen, wie die wertvolle und wichtige Arbeit in den Kindertagesstätten auch unter den derzeitigen Problematiken, wie Integration von Kriegsflüchtlingen, optimiert, gefördert und unterstützt werden kann.

Im Anschluss sind alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich eingeladen mit Bettina Brück und Sabine Bätzing-Lichtenthäler ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 04. Mai um 20:00 Uhr im Gasthof Koch in Daaden statt. Es werden die zu dem Zeitpunkt gültigen Coronaregeln gelten. “Wir würden uns sehr über reges Interesse zu diesem wichtigen Thema, zahlreiche Teilnehmer und einen angeregten, konstruktiven Austausch freuen“, betont die SPD-Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag Bätzing-Lichtenthäler.