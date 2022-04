Veröffentlicht am 29. April 2022 von wwa

KIRCHEN – Pkw verunglückt auf der K 101 und landet im Wiesengelände

Dienstagnachmittag, 26. April 2022, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 18jähriger Fahranfänger die Kreisstraße 101 aus Richtung Herdorf kommend in Richtung Kirchen. Vor der Ortslage Offhausen kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern, geriet mit dem Fahrzeug zunächst auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich in einem angrenzenden Wiesengelände zum Stillstand. Der Fahrer wurde leichtverletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Kirchen unterstützte bei der Bergung des Pkw aus der Wiese. Quelle: Polizei