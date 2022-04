Veröffentlicht am 28. April 2022 von wwa

WEITEFELD – Auffahrunfall in Weitefeld

Dienstagnachmittag, 26. April 2022, gegen 15:10 Uhr befuhren ein 38jähriger und ein 56jähriger Pkw-Fahrer den Innerortsbereich von Weitefeld in Richtung Elkenroth. An einer Einmündung beabsichtigte der 38jährige nach links abzubiegen, musste allerdings verkehrsbedingt warten. Der nachfolgende erkannte das Anhalten zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Quelle: Polizei