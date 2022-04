Veröffentlicht am 29. April 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Banden und Cyberkriminelle fest im Blick – „Antrittsbesuch“ des neuen Kripo-Chefs Michael Vomland bei Landrat Achim Hallerbach: Polizei und Politik wollen weiter Hand in Hand arbeiten

Die jüngste Kriminalstatistik war deutlich: Bei anhaltend hoher Aufklärungsquote ist die Zahl der Straftaten deutlich gesunken. Im Kreis Neuwied lässt es sich also objektiv sicher leben. Dass dem so bleibt, daran arbeiten sowohl Politik als auch Polizei – jeweils auf ihre eigene Weise, aber in enger Abstimmung.

„Wir ziehen an einem Strang“, war sich Landrat Achim Hallerbach deshalb mit Michael Vomland auch sofort einig, als der neue Chef der Neuwieder Kriminalpolizei kürzlich zum „Antrittsbesuch“ im Kreishaus war. Auch dank seines „Vizes“ Wolfgang Kluwig – einem echten Urgestein der Polizei im Kreis Neuwied, der als ehemaliger Ortsbürgermeister von Hammerstein gleichzeitig „die andere Seite“ kennt – war die Atmosphäre dabei nicht nur von gegenseitiger Wertschätzung geprägt, sondern auch von Beginn an von viel Herzlichkeit.

„Der direkte Dialog mit der Polizei ist von großer Bedeutung für uns als Kreis. Wir bekommen dadurch direkt gespiegelt, wie politische Entscheidungen wirken und wo es in der Umsetzung noch hakt. Das ist in Corona-Zeiten besonders deutlich geworden, gilt aber auch unabhängig davon“, betonte Landrat Achim Hallerbach.

Offiziell ist Michael Vomland seit dem 1. Oktober neuer Leiter der Kripo in Neuwied. Seit 2004 bei der Polizei, hat der zweifache Familienvater zunächst auf der Hochschule der Polizei auf dem Hahn ein Diplom-Studium absolviert und später noch einen erfolgreichen Masterstudiengang in Münster aufgesattelt. Praktisch war er unter anderem zwei Jahre für die Schutzpolizei in Andernach aktiv, bevor er 2011 zur Kriminalpolizei wechselte und dort vorrangig in der Bekämpfung von Eigentums- und Bandendelikten eingesetzt war. Das soll auch in Neuwied einer seiner Schwerpunkte bleiben. „Wir haben die Bandenstrukturen im Blick und arbeiten sowohl mit offenen als auch verdeckten Maßnahmen dagegen“, machte er deutlich und ergänzte, dass auch die Eigentumskriminalität ein wichtiges Thema bleibt. „Auch wenn die Zahlen zuletzt rückläufig waren, bleiben wir hier proaktiv unterwegs“, versicherte er.

Einen verstärkten Fokus möchte er außerdem auf das Thema Cyber-Kriminalität legen. „Die Straftaten verschieben sich. Wir wollen daher nicht nur in der analogen Welt präsent sein, sondern auch in der digitalen“, betonte er und führte aus, dass die Polizei hierzu verstärkt Wirtschaft wie Privatleute möglichst bereits im Vorfeld sensibilisieren will, sich vor Angriffen zu schützen. Zur Strafverfolgung legt Vomland großen Wert auf die Aus-/Fortbildung seiner Mitarbeiter – insbesondere spielen hierbei auch die digitalen Aspekte wiederum eine große Rolle. Froh zeigte er sich, dass die Neuwieder KI bereits über Cyberanalysten verfügt und jüngst auch Cyber-Kriminalisten – also Kollegen, die ein IT-Studium und eine Polizeiausbildung on top absolviert haben– eingestellt hat.