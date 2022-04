Veröffentlicht am 29. April 2022 von wwa

GÜLLESHEIM – Sternwanderung – Lets-go-Raiffeisen am 1. Sonntag im Juni

„Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust…“. Alle kleinen und großen Wanderfreunde in der Raiffeisen-Region sind am Pfingstsonntag, 5. Juni, nach dem Motto „Let’s go Raiffeisen“ zu einer Sternwanderung eingeladen. Auf fünf geführten Wanderungen von unterschiedlichen Startpunkten können Groß und Klein „per Pedes“ die Raiffeisen-Region erkunden.

Die Wanderungen im solidarischen Geiste des Genossenschaftsgründers Raiffeisens gelten dem gegenseitigen Kennenlernen der Menschen, die in dieser Region leben. Die Sternwanderung ist eine kostenlose Veranstaltung der Tourist-Informationen der Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Dierdorf, Puderbach, Rengsdorf-Waldbreitbach, die seitens der Raiffeisen Leaderregion gefördert wird. Ziel aller fünf Wanderstrecken ist in diesem Jahr die Raiffeisenhalle in Güllesheim. Die Strecken haben unterschiedliche Wanderlängen und werden noch detailliert bekannt gegeben.

Gemeinsam angekommen, findet nachmittags, ab 14 Uhr, ein buntes Unterhaltungsprogramm statt. An verschiedenen Ständen laden regionale Produkte zum Genießen ein. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Ein kostenloser Bustransfer bringt die Wanderer wieder zu unterschiedlichen Zeiten zu den Startpunkten zurück. Jeder Wanderer erhält am Start einen Wanderbutton. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Alle Wanderungen werden durch erfahrene Wanderführer begleitet. Die Wanderführer übernehmen bei etwaigen Unfällen, Sachschäden, Verlusten, Verspätungen keine Haftung.

Anmelden kann man sich ab April 2022 online unter www.lets-go-raiffeisen.de oder telefonisch bei den einzelnen Tourist-Informationen der bereits genannten Verbandsgemeinden. Anmeldung als Aussteller für einen regionalen Stand (begrenzte Anmeldezahl!) und bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Martina Beer, E-Mail: martina.beer@vg-ak-ff.de; Tel. 02681/85-193.