ALTENKIRCHEN – Hospizverein Altenkirchen organisiert Fahrt mit dem ASB-Wünschewagen zu Starlight Express nach Bochum

Schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen – das ist die Aufgabe der ASB-Wünschewagen. Seit über fünf Jahren bringen engagierte Samariterinnen und Samariter mit Hilfe des ausschließlich aus Spenden finanzierten Projekts Menschen am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort.

Am 26. März 2022, kam der Wünschewagen nach Kircheib, Ortsteil Neuenhof. Dort wohnt Frau D., die seit Januar dieses Jahres vom Hospizverein Altenkirchen begleitet wird. In Gesprächen mit Sandra Metzler, Begleiterin des Hospizvereins, erzählte Frau D. mehrfach von dem Wunsch, noch einmal Starlight Express in Bochum erleben zu dürfen. Das letzte Mal hat sie das Musical vor 30 Jahren besucht.

Gesagt, getan. Der Hospizverein Altenkirchen kontaktierte das Team des Wünschewagens und nach einiger Organisation und vielen Gesprächen ging es in Begleitung von Sandra Metzler am Samstag, 26. März 2022, auf die große Fahrt. Nach einer sehr schönen, sonnigen Pause an einem See kurz vor Bochum fuhr man weiter zum Starlight Express Theater. Die Stimmung war großartig und die Atmosphäre des Theaters einmalig. Nach einer rundum gelungenen Vorstellung ließ man den Tag bei einem gemütlichen Abendessen in der Stadt ausklingen. Gesättigt und voll von sehr schönen Erlebnissen wurde anschließend die Heimfahrt angetreten. Es war ein rundum gelungener Tag. Ein großer Dank ging nochmal an das ehrenamtliche Team des Wünschewagens! Foto: AK Hospiz

