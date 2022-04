Veröffentlicht am 27. April 2022 von wwa

WISSEN – Kaminbrand in einem Wohnhaus auf dem Hämmerberg in Wissen

Gegen 22 Uhr am Dienstag, 26. April 2022, hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Wissen: Kaminbrand in einem Wohnhaus auf dem Hämmerberg. Dort hatte der gesamte Schornstein Feuer gefangen, wurde nach dem Eintreffen der Rettungskräfte schnell klar. Die weitere Vorgehensweise war wie gewohnt. Man brachte den rauchenden Ruß nach draußen und setzte von unten den Stoßbesen ein. Inzwischen war die Drehleiter in Position gebracht. Mit dem Einreißhaken entfernten die Feuerwehrleute die Kaminabdeckung. So konnte festgestellt werden, ob sich unter den Schieferplatten Glutnester befanden. Den Rauch entfernte man mit Hilfe des mobilen Lüfters aus dem Haus. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Im Einsatz unter der Leitung des Stellvertretenden Wehrführers Christian Schuh waren 26 Kräfte auch in der Funkzentrale. Dazu der DRK-Rettungsdienst, den später je zwei Angehörige der Rotkreuz-Bereitschaften Wissen und Birken-Honigsessen ablösten. (bt) Fotos: Bernhard Theis