Veröffentlicht am 28. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Zeugin eines Raubüberfalls in der Viktoriastraße in Koblenz gesucht

Donnerstagnachmittag, 21. April 2022, gegen 16 Uhr wurde eine männliche Person in der Viktoriastraße in Koblenz vor dem Zana-Kiosk von zwei unbekannten Tätern angehalten. Die drückten ihn gegen die Wand und entnahmen aus seiner Bauchtasche einen geringen Bargeldbetrag. Der Mann sprach im Nachgang eine Zeugin an, dass sie die Polizei rufen möge. Die Frau sei der Bitte nachgekommen. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei Koblenz, Haus des Jugendrechts, zu melden: 0261-103-1319 (Mo – Do, 08 – 16 Uhr). Quelle: Polizei