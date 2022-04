Veröffentlicht am 28. April 2022 von wwa

MUDERSBACH – Parkenden Pkw in der Straße „Am Steinbruch“ beschädigt und geflüchtet

Im Zeitraum von Sonntag auf Montag, 24. auf 25. April 2022, zwischen 18:30 und 07:00 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw in der Straße „Am Steinbruch“ durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Mudersbach. Quelle: Polizei