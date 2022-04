Veröffentlicht am 28. April 2022 von wwa

BRUCHHAUSEN – Junger Schäferhund nach Unfall auf der L 252 gestorben

Zu einem tragischen Unfall kam es am Montagmorgen, 25. April 2022, auf der L 252, in der Gemarkung Bruchhausen zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Schäferhund. Ein 63jähriger Mann aus Vettelschoß befuhr mit seinem Pkw die L 252 in Fahrtrichtung Kalenborn, als plötzlich aus Richtung Orsberg kommend ein Schäferhund unter der Schutzplanke hindurch auf die Straße lief und mit dem Pkw kollidierte. Der schwerverletzte Hund wurde unmittelbar von einem anwesenden Zeugen zu einem Tierarzt nach Linz gebracht, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, war die 65jährige Hundebesitzerin aus Erpel mit ihrem Hund auf einem nahegelegenen Feld in Orsberg unterwegs gewesen, von wo der Hund in Richtung Straße weglief. Quelle: Polizei