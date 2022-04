Veröffentlicht am 27. April 2022 von wwa

NEUWIED – B 42 nach Verkehrsunfall kurzzeitig gesperrt

Montagvormittag, 25. April 2022, gegen 08:45 Uhr befuhren zwei PKW nebeneinander die B 42 aus Neuwied kommend in Richtung Bendorf. Hinter der Auffahrt Neuwied Block kam das auf der linken Spur fahrende Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte mit dem auf der rechten Spur fahrenden PKW und schließlich mit der rechten Leitplanke. Dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, so dass es auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die 24jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt, die 37jährige Unfallgegnerin wurde leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.500 Euro. Die B 42 wurde zur Reinigung voll gesperrt. Quelle: Polizei