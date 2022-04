Veröffentlicht am 27. April 2022 von wwa

NEUWIED – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Mitarbeiter- und Besucherparkplatz des St. Elisabethkrankenhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Neuwied.

Montag, 25. April 2022, ereignete sich in der Zeit zwischen 10:30 und 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Mitarbeiter- und Besucherparkplatz des St. Elisabethkrankenhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Neuwied. Der unbekannt Unfallverursacher beschädigte beim Rangieren einen roten PKW erheblich im Bereich des linken Fahrzeughecks und entfernt sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern und somit unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 zu melden. Quelle: Polizei