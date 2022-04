Veröffentlicht am 27. April 2022 von wwa

LINZ (am Rhein) – Versuchter Einbruch in Fachpraxis Am Schoppbüchel in Linz

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen, 23. Und 25. April 2022, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer podologischen Fachpraxis in der Straße Am Schoppbüchel aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch schlug fehl. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei