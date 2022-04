Veröffentlicht am 27. April 2022 von wwa

KOBLENZ – Trunkenheitsfahrt in der Tiefgarage am Görresplatz

In der Nacht von Samstag, 23. auf Sonntag, 24. April 2022, wurde die Polizei Koblenz in den frühen Morgenstunden zunächst zu einer Sachbeschädigung in der Tiefgarage am Görresplatz gerufen. Dort hatte eine Personengruppe ein Werbeschild im Bereich der Kassenautomaten abgerissen und zertrümmert. Die vier Beschuldigten konnten auf dem Görresplatz angetroffen und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden.

Wenig später wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert, da die alkoholisierten Personen nun ihren Pkw aus der entsprechenden Tiefgarage fahren wollten. Die vier Personen wurden nur unweit der Tatörtlichkeit kontrolliert. Dabei zeigte sich den Einsatzkräften ein ungewöhnliches Bild: Einer der Beschuldigten saß am Steuer, die anderen drei schoben den Pkw. Als Grund nannte man, dass man sich die Parkgebühren in der Tiefgarage sparen und außerhalb parken wollte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer knapp 1,1 Promille. Den Sparfuchs erwartet nun ein kostspieliges Strafverfahren. Quelle: Polizei